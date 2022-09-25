Быстрое укрепление доллара негативно влияет на мировую экономику

Укрепление доллара США негативно сказывается на глобальной экономике, так как основная часть мировой торговли происходит в американской валюте. Об этом сообщил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Доллар укрепляется в связи с повышением ставок ФРС США. «Но главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», – отмечает собеседник издания. Если темпы роста валюты не снизятся, это может стать критичным.

За год индекс доллара BBDXY, который показывает его отношение к корзине из шести других основных валют, вырос на 15%, и это уже критично для экономики. Государства попросту не успеют адаптироваться к ситуации. В первую очередь страдают бедные страны, являющиеся импортерами сырья, на покупку которого требуются доллары.

«Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту», – отметил эксперт. Если процесс продолжится, вероятна затяжная рецессия и рост бюджетного дефицита ряда государств.

Кроме того, укрепление доллара влияет и на внутренний рынок США. Высокий курс национальной валюты снижает прибыль американских компаний, бизнес которых ориентирован на другие страны.

Ранее статью на эту тему опубликовала китайская газета Global Times. В материале говорится, что меры американских властей по борьбе с инфляцией приводят к необоснованному укреплению доллара. В результате за это будут расплачиваться другие страны. По мнению авторов публикации, первопричиной кризиса является слепое и неограниченное печатание денег в стране для поддержания состояния процветания.

Москва, Зоя Осколкова

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