США борются с кризисом своей экономики, распространяя его на весь мир

Меры американских властей по борьбе с инфляцией приводят к необоснованному укреплению доллара. В результате за это будут расплачиваться другие страны. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Федеральный резерв США проводит совещание по вопросу повышения процентных ставок с целью затормозить инфляцию. По прогнозам аналитиков, ставки вырастут еще как минимум на 75 базисных пунктов. При этом в США это будет уже пятое повышение учетных ставок, направленных на ослабление высокого инфляционного давления.

«Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, «какой случается раз в поколение». А для многих стран это может стать началом очередного кошмара», – пишет издание.

По мнению авторов, первопричиной кризиса является слепое и неограниченное печатание денег в стране для поддержания состояния процветания. «Суперсильный доллар и крах остальных валют в определенной мере замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике, но расплачиваться за это придется другим странам. Каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил о себе крайне неприятные воспоминания», – отмечается в статье.

Впрочем, скрывать кризисную ситуацию вечно у американцев не получится. Вашингтон «постоянно закладывает мины», но никогда их не обезвреживает. Рано или поздно «США сами подорвутся на этом минном поле». Как показывают финансовые кризисы 1997 и 2008 годов, мир постоянно «спотыкается об один и тот же камень», который «уже не такой прочный».

«Нестабильность и хрупкость финансовых рынков снова у всех на виду. Именно в такие моменты мировое сообщество должно твердо настраиваться на сотрудничество и выстраивать надежную, комплексную, долгосрочную и многостороннюю глобальную финансовую систему. И делать это надо без промедлений», – заключает Global Times.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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