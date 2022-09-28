В ЦБ предупредили о рисках при снятии денег с банковского счета

В России наблюдается повышенный спрос на наличные. Такое поведение стандартно для людей в условиях экономической неопределенности. Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев дал несколько советов тем, кто собирается снять деньги с банковского счета.

Нужно помнить, что в банке сбережения надежно застрахованы. «Конечно, каждый решает сам для себя, как поступать с собственными средствами, но не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации. Если я правильно помню, 99% вкладов населения умещаются в застрахованную сумму», – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В первую очередь нужно решить вопрос с тем, где хранить деньги. «Первый риск – не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. Не уверен, что тут есть импортозамещение: там большая доля зарубежных составляющих, прежде всего, замков», – отметил Мехтиев.

Во-вторых, всегда есть риск обесценивания сбережений из-за инфляции. При этом проценты, как на вкладе, начисляться не будут.

«Третье – присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки «жжет» что-то купить. Это вопрос умения контролировать свои расходы», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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