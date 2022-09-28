В Европе 15 стран призвали ЕК ввести потолок цен на газ

Европейские страны настаивают на введении потолка для цен на весь импортируемый в регион газ. Власти 15 стран отправили в Еврокомиссию письмо с требованием решить самую серьезную проблему – цены на топливо, передает Reuters.

Сторонники ограничения цен призывают обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики региона 30 сентября. Еврокомиссию призвали срочно подготовить предложение по конкретным цифрам.

«Мы признаем усилия, предпринятые ЕК, и меры, которые она предложила для преодоления кризиса. Но нам предстоит решить самую серьезную проблему из всех: оптовую цену на природный газ», – говорится в письме.

Его направили комиссару по энергетике Кадри Симсон. Под письмом подписались министры Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Греции, Мальты, Болгарии, Хорватии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении.

Еврокомиссия ранее предлагала установить потолок цен на российский газ и дополнительно – на весь сжиженный газ, импортируемый в регион. Чехия заявила, что подобная мера не спасет от энергетического кризиса, а ряд стран отказались поддерживать лимит цен для российского топлива.

Брюссель, Наталья Рязанова

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