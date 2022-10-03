ЦБ РФ: ВВП достигнет нижней точки в первой половине 2023 года

Экономика России достигнет нижней точки в первой половине 2023 года, а после этого начнет восстанавливаться, считает зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Он подтвердил, что Центробанк планирует улучшить свой прогноз по изменениям ВВП на 2022 год. Новые прогнозные показатели прозвучат на ближайшем заседании совета директоров ЦБ в октябре.

«Нижняя точка сокращения ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года, и после этого начнется процесс устойчивого восстановления экономической активности», – сказал Заботкин во время слушаний по бюджету в Совете Федерации.

Трансляция велась на сайте Совфеда.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что бюджеты регионов за девять месяцев текущего года показывают профицит в триллион рублей.

«Если мы возьмем исполнение бюджетов регионов за период с начала года, за девять месяцев профицит – больше триллиона рублей. Такого у нас никогда не было. Это хороший задел: и до конца года нужно исполнить существенные обязательства и на будущий год», – сказал глава Минфина в Совфеде.

Силуанов пояснил, что снижение коммерческого долга регионов до 7% от собственных доходов и реструктуризация бюджетных кредитов помогают устойчивому исполнению региональных бюджетов.

Ранее Минэкономразвития прогнозировал, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале 2022 года. По данным министерства, бюджетная система РФ в августе перешла к дефициту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что бюджет страны выдержит присоединение новых территорий к РФ. Но для устойчивости бюджета нужно проделать серьезную работу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»