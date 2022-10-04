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Вторник, 4 октября 2022, 14:59 мск

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В Северной Осетии выявили подпольный цех по производству водки премиум класса

В Северной Осетии правоохранители вскрыли нелегальное производство алкоголя. На месте полиция обнаружила тысячи бутылок водки премиум класса.

Подпольный цех располагался в частном доме в селе Ново-Георгиевском, передает МВД. Медиа. Собственник помещения не смог предоставить документов, подтверждающих легальность производства и оборота. При производстве использовались поддельные этикетки и бутылки, похожие на продукцию известных российских брендов.

«Физико-химическая экспертиза показала, что данная спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям госта. Общий объем изъятой контрафактной водки составил около 3500 бутылок, а ее общая стоимость составляет порядка одного миллиона рублей», – добавили в полиции.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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