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Четверг, 13 октября 2022, 10:09 мск

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Центробанк хочет отменить часть мер поддержки участников финансового рынка

ЦБ РФ запланировал отменить меры поддержки участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

«Мы проанализировали меры, которые мы использовали и понимаем, что из некоторых этих мер можно постепенно выходить», – цитирует зампреда ЦБ ТАСС.

Как показала практика, часть введенных мер оказалась не очень востребована, от других отказались сами участники финансового рынка. При этом Центробанк планирует сворачивать программы поддержки постепенно. Вероятно, этот процесс растянется на несколько лет.

«Ничего форсировать не будем, это будет не месяц и не два – это будет несколько лет, скорее всего. Мы закончим анализ где-то в ноябре и сможем более предметно сориентировать», – пояснил Габуния.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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