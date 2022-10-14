Россия пригласила Центральную Азию в проекты по импортозамещению

Совместные проекты по импортозамещению помогут развитию экономик стран Центральной Азии, считает президент РФ Владимир Путин. Он пригласил лидеров этих стран присоединиться к созданию новых цепочек снабжения.

«Заинтересованы, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам, и, уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций», – сказал Владимир Путин во время саммита «Россия – Центральная Азия».

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что сложившаяся в мире ситуация «подталкивает» Россию и азиатский регион к более тесному сотрудничеству, к укреплению связей, которые складывались веками.

«Сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по наращиваю союзничества и стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости наших экономик. Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями», – сказал российский лидер.

По его мнению, пришло время проработать новые производственно-сбытовые цепочки и альтернативные логистические схемы, обеспечить бесперебойную работу совместных предприятий.

Президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана впервые встретились в подобном формате. Главными темами переговоров было дальнейшее наращивание взаимодействия России и центральноазиатских государств.

Вместе с тем, Иран вызвался помочь России выйти на новые рынки в обход западных санкций. Иранский министр нефти Ахмад Асадзаде заявил, что его страна готова тесно сотрудничать с Россией.

«Мы не боимся санкций. Из проблемы санкций есть выходы, мы их знаем и, используя их, надеюсь, поможем российским компаниям, чтобы они смогли выйти на новые рынки. Думаю, это может привести к плодотворному сотрудничеству между обеими сторонами», – сказал министр в интервью РИА Новости.

Напомним, Россия ввела программу импортозамещения в связи с санкционным давлением Запада. Ряд поставщиков отказался выполнять контракты под угрозой антироссийских санкций. Москва проработала программу параллельного импорта для поставки в страну ряда товаров, производители которых ушли с российского рынка. Минпромторг спрогнозировал объем параллельного импорта на уровне 20 млрд долларов к концу 2022 года.

Астана, Наталья Рязанова

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