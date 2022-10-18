Польша отказалась снова покупать российский уголь

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва отрицала возможность возобновления покупки угля у России. Министр уверена, что следующая зима будет легче, а поддержка со стороны России может навредить безопасности поляков.

«Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу», – заявила Москва в эфире радиостанции Zet.

Министр настаивает, что каждый житель Польши понимает необходимость безопасности, которой якобы могут повредить торговые связи с Россией.

«Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная и безопасность границ. Любая поддержка РФ противоречит нашей безопасности», – уверена Анна Москва.

После полного отказа Польши от покупки российского угля в стране возник дефицит топлива. Жителям приходится сутками стоять в очередях из десятков машин к угольной шахте. Около 3,8 млн поляков отапливают дома с помощью дров и угля. Уже летом цены на уголь подскочили, но даже по высоким ценам достать его стало очень сложно.

Замминистра климата и окружающей среды Польши Эдуард Сиярка посоветовал гражданам собирать в лесах опавшие ветки и сучья, чтобы отопить свои дома предстоящей зимой. Цены на дрова в стране к середине сентября выросли вдвое, отмечается серьезная нехватка древесины.

6 октября Варшава перешла к отбору газа из подземных хранилищ, хотя традиционно сезон нетто-отбора стартует 20 октября.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»