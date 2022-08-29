СМИ: поляки сутками простаивают в очередях за углем

Десятки машин выстроились в очередь к угольной шахте Lubelski Wegiel Bogdanka в польском городе Люблин. Желающим купить уголь приходится стоять в очереди часы и дни, пишет Reuters.

Около 3,8 млн жителей Польши отапливают дома с помощью дров и угля. Прогнозы о дефиците топлива и новом скачке цен вынудили поляков запасаться углем заранее. Но они столкнулись с нехваткой топлива, которая привела к длинным очередям.

Поляки ночуют в машинах и жалуются на неудобство. Местные власти подвезли к очереди биотуалеты.

Польша в марте объявила об отказе от российского угля, а в мае – от газа. Позиция руководства страны вызвала скачок цен на твердое топливо и его дефицит. Аналитики предсказали жесточайший кризис в стране с началом отопительного сезона.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европы отказаться от планов по зеленой энергетике в свете эмбарго на российские энергоносители.

Европа в меру своих сил готовится к зиме, которую прогнозы называют сложной в связи с ростом цен на газ и электроэнергию. В Германии и Великобритании общественные места, вроде библиотек, готовят как места обогрева для тех, кто не сможет платить за отопление дома. Венгрия признала дрова стратегическим ресурсом и запретила их экспорт. Жители Нидерландов срочно обеспечивают дома печами и каминами, чтобы можно было согреться при дефиците газа для отопления.

Люблин, Наталья Рязанова

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