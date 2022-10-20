Эстония ужесточает требования к перевозке грузов через границу с Россией

Эстонские таможенники пересмотрели списки товаров, которые можно провозить через границу с РФ. Новые ограничения связаны с восьмым пакетом антироссийских санкций.

Как сообщили «Интерфаксу» в налогово-таможенном департаменте Эстонии, санкции вступили в силу 7 октября. При этом переходный период для товаров, перевозимых на основании договоров заключенных до этого момента, будет действовать до 8 января 2023 года.

«Сотрудники таможни проработали списки запрещенных товаров и их составляющих и в течение двух недель внедрили новый список в работу. Пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции, и пока проблем с новым списком не возникало», – рассказал агентству глава Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

По его словам, под ограничения попали товары, на которые ранее запрет не распространялся. Это касается, например, предметов личной гигиены, мыла, средств по уходу за кожей, для гигиены полости рта, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек.

Таллин, Зоя Осколкова

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