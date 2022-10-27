Bloomberg: США поднимут потолок цен на российскую нефть

Власти США обсуждают пересмотр потолка цен для российской нефти в сторону повышения. Многие страны не поддержали предложенный ранее лимит, включая основных покупателей топлива из России – Китай и Индию.

«США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью сырой нефти и усилиями центрального банка по сдерживанию инфляции», – пишет Bloomberg.

По данным агентства, пока Южная Корея и Австралия неофициально согласились соблюдать более жесткие ценовые условия для покупки российской нефти. Штаты надеются на сотрудничество Новой Зеландии и Норвегии в этом вопросе.

Аналитики агентства не уточнили, какой потолок Вашингтон рассматривает сейчас. Ранее Штаты настаивали на верхней границе цены в 60 долларов за баррель.

Сотрудники администрации президента США забеспокоились после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Американские чиновники предположили, что потолок цен на российскую нефть при малом предложении на рынке приведет к скачку цен и ударит по ним же.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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