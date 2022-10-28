Сокращение помощи Украине от США приведет к большим трудностям для ЕС

Европа столкнется с еще большими трудностями, если США сократят помощь Киеву. Этот вариант вполне вероятен в случае победы республиканцев на выборах. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», – говорится в статье.

Аналитики сходятся во мнении, что на промежуточных выборах в США демократы потеряют большинство в палате представителей, а также в том, что победа республиканцев изменит политику в отношении Украины, в частности, сократит финансирование Киева.

«Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», – добавляет издание.

Европейцы все больше зависят от Вашингтона, что в конечном итоге обернется для них катастрофой. В то же время частые изменения в американской внешней политике влекут за собой огромные риски для ЕС.

В США все чаще звучат призывы о сокращении помощи Украине. Миллиарды долларов, выделяемые киевскому режиму, не раз становились поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США – «не банкомат» для выделения средств.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»