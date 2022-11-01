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Вторник, 1 ноября 2022, 10:35 мск

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Минфин США раскрыл временные границы действия потолка цен на нефть из России

Лимит цены на российскую нефть будет действовать на все поставки, отгруженные после 08:01 часов по московскому времени 5 декабря, разъяснил Минфин США. Министерство также ввело крайний срок для разгрузки топлива, не попавшего под действие этой меры.

«Сырая нефть российского происхождения, отгружаемая на судно в порту погрузки до 00:01 по восточному стандартному времени 5 декабря 2022 года и выгрузке в порту назначения до 00:01 часов 19 января 2023 года не подпадает под действие ценового предела», – говорится на сайте американского Минфина.

Изначально США во время переговоров с союзниками планировали установить ценовой потолок на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Киев настаивал, чтобы доходы РФ от продажи топлива нужно максимально сократить и установить лимит цен в 10-20 долларов за баррель.

После решения стран ОПЕК+ снизить добычу нефти Вашингтон обеспокоился ростом цен на нефтяном рынке и дефицитом топлива. Власти Штатов обсуждают повышение потолка цен, поскольку многие страны заранее отказались соблюдать лимит.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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