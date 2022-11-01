Инфляция в России замедлилась до 13%

Инфляция в России замедлилась в годовом выражении до 13% в октябре, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Показатель после весеннего скачка стал снижаться в мае и последующие месяцы, передает ТАСС.

«К концу октября в России инфляция составила 13% против порядка 18% в апреле текущего года», – сказал глава российского кабмина на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

В конце сентября Минэкономразвития России зафиксировал снижение инфляции в стране до 13,71% в годовом выражении. Даже за неделю 20-26 сентября показатель снизился с 13,92% до 13,71%.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ситуации в российской экономике. В 2022 году спад составил 3,4% вместо 6%. Инфляция ожидается на уровне 13,8% со снижением до 5% в 2023 году.

Москва, Наталья Рязанова

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