США проигрывают Китаю на рынке аккумуляторов для электрокаров

Промышленность США по производству аккумуляторов не способна конкурировать с китайскими компаниями. Все дело в провальной политике президента Джо Байдена. Об этом написал журналист Анджани Триведи в статье для Bloomberg.

Ранее Белый дом утвердил несколько проектов, которые должны были подстегнуть развитие внутреннего производства батарей для электрокаров и электросетей. Однако, по мнению обозревателя, большая часть выделенного финансирования в размере 2,8 млрд долларов была распределена неверно.

Деньги пошли на те отрасли, которые требовали меньше всего внимания. Средства получили компании, больше похожие на проекты НИОКР на поздней стадии, чем на включенные фирмы, готовые к активному развитию.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на производстве, Министерство энергетики США поддержало компании, которые будут перерабатывать литий, демонстрировать новые подходы и перерабатывать силовые блоки. При этом так и осталось непонятным, откуда Соединенные Штаты получат сырье для своих батарей, пишет Триведи.

Тем временем, Китай всецело развивает цепочку поставок, что делает его мощным игроком на мировом рынке, позволив таким производителям, как Tesla Inc., выпускать сотни тысяч электромобилей и снижать цены.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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