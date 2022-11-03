Экспорт СПГ из России вырос до рекордных показателей

Российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в октябре до рекордного уровня на фоне резкого снижения трубопроводных поставок «Газпрома», передает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания движения судов, экспорт СПГ из России увеличился в минувшем месяце на 1,1% в сравнении год к году до самого высокого уровня с марта. Основными странами-импортерами стали Франция, Китай и Япония.

В настоящее время нет никаких прямых санкций в отношении поставок российского СПГ, однако рост экспорта говорит о том, что спрос на топливо по-прежнему высок в преддверие зимы, пишет агентство.

Тем не менее, как отмечается, некоторые коммунальные предприятия и правительства ряда стран прекращают дополнительные закупки или полностью отказываются от российского газа из России. Так, Великобритания прекратит импорт СПГ из России с 1 января 2023 года.

Между тем, по словам трейдеров, покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы воспользоваться скидкой на спотовом рынке.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Австралию.

Москва, Наталья Петрова

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