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Понедельник, 24 октября 2022, 17:48 мск

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Россия вышла на второе место по объему поставок газа в Китай

Фото: pixabay.com

Россия вышла на второе место по объему поставок природного газа в Китай, обойдя Австралию, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР.

Крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Китай с начала текущего года является Туркменистан. Из этой страны в августе КНР получила 2,9 млрд кубометров газа, Россия поставила 2,4 млрд кубометров (в том числе более 1 млрд кубометров в виде СПГ, что является новым максимумом за историю поставок). Австралия отправила в Китай 2,278 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу природного газа примерно на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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