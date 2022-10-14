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Пятница, 14 октября 2022, 18:26 мск

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Россия сократит добычу газа

Добыча природного газа в России по итогам 2022 года может снизиться примерно на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Меньше, чем в прошлом году… Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться», – цитирует «Прайм» ответ Новака на вопрос журналистов о прогнозе объема добычи газа в РФ в 2022 году.

Ранее «Газпром» сообщал, что за январь-июль 2022 года добыча «голубого топлива» сократилась на 12% – до 262,4 млрд кубометров.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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