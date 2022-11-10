Эксперты рассказали, чем грозит России мировой кризис

Глобальный кризис грозит резким падением спроса на продукцию российского экспорта и скачком цен критически важных для России зарубежных товаров, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он отметил, что доходы бюджета уже снизились из-за падения экспорта металлов, продукции химпрома, газа. Переориентация с европейского на азиатские рынки не принесет прежней прибыли в связи с меньшими объемами поставок и более низкими ценами.

«Борясь с инфляцией, регуляторы повышают процентные ставки, что делает дороже кредиты и инвестиции, снижает рентабельность бизнеса», – добавил Гойхман в беседе с «МК».

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев согласился, что Россию и ее экономику ждут непростые времена в связи с расходами на конфликт на Украине и снижением нефтегазовых доходов.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев полагает, что нынешняя ситуация только подстегнет структурную трансформацию в РФ. В условиях продовольственного кризиса Россия может сделать основными товарами для экспорта не энергоносители, а сельхозпродукцию.

«Сравнение с ситуацией 2008-2009 годов неправомерно, столь глубокой рецессии в 2023 году не будет. Стране попросту некуда будет деваться: опираться дальше на сырьевые «костыли», как это мы делали десятилетиями, уже не выйдет», – сказал эксперт.

Международное энергетическое агентство отметило, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, куда уходило три четверти экспорта природного газа и 55% нефти. Специалисты в России предсказали, что страна сможет за два года переориентировать поставки нефти с европейского на азиатский рынок, который отличается высоким спросом на энергоносители.

Москва, Наталья Рязанова

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