Держатели акций признанной в РФ экстремистской компании Meta могут попасть под уголовку

ЦБ РФ допустил уголовные риски для держателей акций запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta Platforms. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», – цитирует Чистюхина ТАСС.

11 октября американская корпорация Meta, которая ранее была признана экстремистской организацией, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о признании социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих Meta, экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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