Каждая десятая компания урежет бонусы сотрудникам в 2023 году

Почти каждый десятый опрошенный работодатель намерен урезать бонусы для работников после Нового года. В планах 7% опрошенных компаний сокращение, а еще у 2% – полный отказ от бонусов, выяснили сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» в ноябрьском исследовании.

Сейчас 71% работодателей предоставляют сотрудникам дополнительные преимущества. 73% респондентов выплачивают бонусы в виде премий, 54% компенсируют затраты на связь, 39% регулярно проводят корпоративные мероприятия. Почти треть (31%) компаний оплачивают сотрудникам обучение или делают скидку, сотрудникам 29% респондентов оплачивают проезд, а 28% оплачивают участие персонала в профессиональных конференциях и форумах, приводят данные «Известия».

63% российских работодателей отказались от новогодних премий, хотя в 2021 году их доля составляла 35%. По данным Росстата, реальные начисленные зарплаты в апреле 2022 года сократились на 7,2% в годовом выражении. Снижение показателя стало рекордным с декабря 2015 года.

Москва, Наталья Рязанова

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