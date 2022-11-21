В Евросоюзе резко выросло число банкротств из-за цен на электроэнергию

В Евросоюзе растет число заявлений на банкротство. Предприятия вынуждены пойти на эту процедуру из-за подорожания электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Число заявлений на банкротство растет в Европе пятый месяц подряд. В третьем квартале показатель увеличился на 16,3% относительно второго квартала, пишут «Ведомости».

Наибольший рост числа заявлений о банкротстве наблюдается в Венгрии (+110,6%), Испании (+66,1%) и Литве (+4%). Снижение зафиксировали в Румынии (-36,1%), на Кипре (-32,7%), в Эстонии (-21,3%).

Среди сфер, чьи представители начали процедуру банкротства, наибольший рост зафиксирован в жилищных услугах и питании (+24%), финансовой и страховой деятельности (+17,8%) и промышленности (+16,2%). Лишь в одном секторе экономики наблюдается снижение числа заявлений – транспортировка и хранение (-5,4%).

Брюссель, Зоя Осколкова

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