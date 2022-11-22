В Нацфонде энергобезопасности предупредили, что СПГ не спасет Европу от кризиса

Строительство инфраструктуры для СПГ не спасет Европу от энергетического кризиса, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков.

«ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы разрешить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита – газа в мире в принципе мало, и дополнительных объемов ни у кого нет», – сказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его мнению, ситуация с топливом в Европе улучшится только после 2025 года, когда заводы на новых газовых месторождениях выйдут на большие объемы регулярной добычи.

«Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026-2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы», – спрогнозировал Юшков.

Аналитики отметили, что Европа перекупает топливо, ранее достававшееся бедным странам. Это ведет к усилению бедности и кризису в развивающихся государствах в следующие 10 лет.

Министр энергетики Катара Саад Лерида аль-Кааби спрогнозировал затяжной энергетический кризис в Европе, которой в следующие три года нечем будет заполнять газовые хранилища. При полном отказе от российского газа кризис может еще затянуться, добавил политик.

Москва, Наталья Рязанова

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