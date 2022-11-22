ЕС ослабил ряд санкций против России ради введения потолка цен на нефть

Руководству Евросоюза пришлось пойти на уступки, чтобы все страны-члены поддержали установление верхнего лимита цен на российскую нефть. Кипр, Греция и Мальта были против инициативы, поскольку их танкеры используются для перевозки топлива из России, пишет Politico.

Брюссель пообещал этим странам поддержку в обмен на пересмотр их позиций.

«Чиновники заявили, что ЕС уже пошел на уступки этим трем странам и ослабил санкции на другие российские товары, чтобы смягчить удар по их судоходным отраслям», – пишет издание. В частности, послабления коснутся удобрений и цемента.

США заявили, что не будут возражать против закупки Индией топлива из России по стоимости выше ценового потолка. Штаты придерживаются той же позиции в отношении Китая и стран Африки.

Вице-премьер РФ Александр Новак осудил вмешательство в рыночное ценообразование. Он предупредил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, поддержавшим ценовой потолок.

Москва, Наталья Рязанова

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