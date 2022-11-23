США разрешили поставки нефти из России в страны ЕС без выхода к морю

США разрешит финансовые операции в связи с поставками российской нефти в страны Евросоюза без выхода к морю. Под запрет также не попадет топливо из России, подвергшееся «существенной переработке» в других странах.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», – цитирует РБК генеральную лицензию американского Минфина.

Минфин не станет вводить санкции за разгрузку российской нефти, если это нужно для «реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне». А также за любые действия вследствие ЧС на судах, «связанные со здоровьем или безопасностью команды, защитой окружающей среды», включая безопасную стоянку в доке или на якоре, срочный ремонт или спасательные операции.

Вашингтон предупредил, что нужна специальная лицензия Минфина в случае «вынужденных или неумышленных» закупках российской нефти по цене, выше установленного лимита. Сам «потолок» цен начнут применять после «технического учения».

Евросоюзу также пришлось ослабить санкции на ряд российских товаров, чтобы смягчить удар по судоходным отраслям Кипра, Греции и Мальты от введения ценового потолка на российскую нефть. Танкеры этих стран используются для перевозки топлива из России.

Штаты объявили дату активации ограничений на предоставление американскими лицами услуг в связи со сделками по российской нефти – 5 декабря. Ожидается, что конкретные цифры лимита согласуют 23 ноября.

Москва, Наталья Рязанова

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