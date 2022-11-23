Молдавия оплатит «оседающий» на Украине газ

Часть транзита газа из России в Молдавию остается на территории Украины с разрешения молдавской стороны, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Он пообещал, что все переданные «Газпромом» объемы будут оплачены.

Накануне «Газпром» предупредил о снижении поставок газа в Молдавию в случае, если не все объемы транзита будут передаваться покупателю. В компании отметили, что объем голубого топлива, подаваемый Россией для транзита в Молдавию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.

«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, – это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине. Эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, запасы молдавского газа на Украине превысили 200 млн кубометров газа.

«Весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в нашу страну. Весь газ, поставляемый на правый берег, оплачивается и будет оплачиваться нами», – заверил Спыну.

В начале октября «Газпром» пригрозил Молдавии приостановкой газовых поставок из-за неоплаты долгов за поставленное топливо.

Кишинёв, Наталья Рязанова

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