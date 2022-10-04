«Газпром» пригрозил разорвать контракт на поставку газа Молдавии

«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию или разорвать контракт, если «Молдовагаз» до 20 октября не урегулирует вопрос оплаты долгов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба российской компании.

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз». В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», – говорится в сообщении «Газпрома».

В компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

«Газпром» всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы молдавской стороны», – подчеркнули в пресс-службе.

При этом там напомнили, что НАК «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре 2022 года ПАО «Газпром» имеет возможность поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

Москва, Андрей Дорофеев

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