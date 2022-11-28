FT: инфляция в мире прошла пик

Инфляция в мире в ближайшие месяцы будет снижаться. Снижение спроса на сырье, стабилизация новых цепочек снабжения помогут выравниванию ситуации в мире, пишет Financial Times.

Инфляционное давление достигло пика, после которого прогнозируется спад. Этому поможет приближение весны, когда спрос на топливо в мире уменьшится, что приведет к снижению цен. Это станет сигналом для финансовых регуляторов ряда стран, поднявших ключевую ставку для сдерживания роста цен.

«Инфляция, вероятно, достигла своего пика. Ослабление ценового давления и проблем в каналах снабжения предвещают скорое замедление темпов подъема цен», – пояснил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

С ним согласились в Capital Economics. Некоторые развивающиеся страны, в их числе Чили, Бразилия, Таиланд, пережили пик инфляции. Почти во всех странах G20 инфляция также снижается: в ФРГ цены производителей в октябре уменьшились на 4,2% месяц к месяцу.

Аналитики предупредили, что ситуация может повернуться вспять, если Россия сократит экспорт, а Китай начнёт быстро восстанавливать экономику после проблем, связанных с пандемией.

«Нефтяной рынок сохранит высокую чувствительность к потенциальной нехватке предложения, и приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза будет поддерживать инфляционное давление в Европе», – предупредила аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

В середине ноября Международный валютный фонд ухудшил прогноз развития экономики стран G20, когда озвученные экспертами риски начали сбываться. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони признал, что страны Евросоюза входят в рецессию.

Москва, Наталья Рязанова

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