В России хотят установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

Министерство финансов России предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию, включая тихие вина и пиво. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в комментарии газете «Известия».

По его словам, ведомство выступает за предоставление кабмину России права устанавливать «такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво». А «дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», – добавил замминистра.

Как пишет издание, МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей.

Сейчас в России установлены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанские.

Крупнейшие производители поддержали введение МРЦ на тихие вина. По их мнению, эта мера поможет убрать с полок магазинов низкокачественную продукцию, а также фальсифицированные напитки, изготовленные с нарушением технологических процессов.

Однако, как указывают производители, важен уровень МРЦ: если они будут ниже себестоимости продукции, то смысла в этом механизме нет.

В то же время, подчеркивают участники рынка, после введения МРЦ тихие вина, как и прежде, должны быть доступны для населения, иначе покупатели будут выбирать слабоалкогольные напитки, которые имитируют вино.

Ранее Минфин РФ предложил с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены на игристое вино. Согласно планам ведомства, бутылка объемом 0,75 литра подорожает сразу на 70 рублей – до 239 рублей.

До этого министерство выступило за повышение минимальных расценок на крепкий алкоголь, в том числе на водку – с 261 до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Согласно расчетам ведомства, коньяк должен подорожать с 480 до 517 рублей за полулитровку, на бренди – с 349 до 375 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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