Игристое вино в России резко подорожает: Минфин планируют повысить минимальные цены с нового года

Министерство финансов РФ намерено с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены на игристое вино. Согласно планам ведомства, бутылка объемом 0,75 литра подорожает сразу на 70 рублей – до 239 рублей, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что минимальная закупочная цена, за исключением импорта, игристого вина у производителя должна быть повышена с 118 до 166 рублей за 0,75 литра, а оптовая – со 137 до 199 рублей.

В Минфине пояснили, что предлагаемое повышение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство и транспортировку. При этом, как отметили в ведомстве, в прошлом году минимальные цены не поднимались.

Решение должно вступить в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Ранее министерство выступило за повышение минимальных расценок на крепкий алкоголь, в том числе на водку – с 261 до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Согласно расчетам ведомства, коньяк должен подорожать с 480 до 517 рублей за полулитровку, на бренди – с 349 до 375 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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