ЕС поддержит судоходство в связи с эмбарго на импорт нефти из России

Шестой пакет санкций Евросоюза вступил в силу 5 декабря. В него вошли эмбарго на импорт российской нефти и запрет на ее перевозку морским путем. ЕС готовит меры поддержки для судоходных компаний стран-членов.
Под запрет также попадают сервисные услуги судам третьих стран, которые перевозят российскую нефть по цене выше верхнего лимита. И даже консалтинговые услуги, трейдинг российской нефти и нефтепродуктов, финансирование этих операций. Исключение из запретов сделано для случаев, когда нефть из России продается в пределах верхнего лимита цен.
ЕС намерен до 5 февраля 2023 года подготовить и рассмотреть меры поддержки для судоходных компаний ради «повышения конкурентоспособности», передает «Интерфакс».
Ранее руководству Евросоюза пришлось пойти на уступки, чтобы все страны-члены поддержали установление ценового потолка на российскую нефть. Кипр, Греция и Мальта были против инициативы, поскольку их танкеры используются для перевозки топлива из России.
Правительство РФ предупредило, что готовит механизм запрета на торговлю нефтью на условии ценового «потолка».
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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