Российская экономика выдержала несколько волн западных санкций и выстояла. Теперь правительство считает приоритетным поддержание деловой активности в стране, пояснил глава Минэкономразвития РФ Михаил Решетников.

Он отметил, что сокращение ВВП России будет в пределах 3%, а не 8-10, как прогнозировали западные специалисты.

«Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений. В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», – сказал министр на открытии двустороннего бизнес-форума в столице Мьянмы.

Решетников отметил, что ряд иностранных компаний ушел с российского рынка, но это открыло возможности для новых игроков. Он пригласил бизнесменов Мьянмы использовать шанс на работу в России.

«Нашим ключевым приоритетом сейчас является поддержание деловой активности и дальнейшее развитие открытой экономики и свободного предпринимательства. Мы создаем возможности для компаний перестроить логистику и найти новых партнеров», – цитирует главу МЭР агентство «Прайм».

В сентябре Максим Решетников заявил, что потребительский спрос в России во втором квартале прошел предельную точку снижения, а с августа отмечается его оживление.

По итогам сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность. Доходы федерального бюджета России за январь-сентябрь превысили ожидаемые показатели.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. По итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей четыре новые региона вошли в состав РФ. Запад назвал это подовом для введения новых экон6омических ограничений.

Москва, Наталья Рязанова

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