Доходы федерального бюджета России оказались выше расчетных

Доходы федерального бюджета России за январь – сентябрь текущего года превысили ожидаемые показатели. Об этом сегодня в ходе заседания кабмина заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Доходы бюджета за январь – сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей. Расходы также увеличились – на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей, в том числе за счёт роста выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами. При этом предоставление материальной помощи, услуг и различных льгот стало ещё более адресным», – заявил Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность. При этом за девять месяцев объём государственного внешнего долга был сокращён более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов уточнил, что по итогам отчётного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей.

«Рост доходов в основном произошёл за счёт нефтегазовых доходов – они увеличились более чем на 37%. Это и понятно: нам в этом году благоприятствовала конъюнктура цен на нефть и газ, а также ряд изменений, которые мы приняли в налоговом законодательстве. Ненефтегазовые доходы несколько сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы. Сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%», – отметил глава минфина.

Силуанов также заявил, что в текущем году улучшился ход исполнения бюджета. Расходы за январь – сентябрь исполнены на уровне 70%, что выше прошлогодних показателей почти на 6%.

«За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объём расходов – это более чем 5,5 трлн рублей, или почти 19% объёма расходов. Это меньше, чем за соответствующий период прошлого года, но тем не менее это значительный объём бюджетных трат», – добавил министр.

Москва, Андрей Дорофеев

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