СМИ: Турция планирует попросить скидку на газ в 25%

Турция настроена получить у России скидку на импортируемый газ. Турецкие чиновники высокого ранга рассказали Bloomberg, что речь идет о снижении цены на четверть и более.

Переговоры с российской делегацией намечены на 9 декабря в Анкаре. Если они будут успешными, Турция сможет избежать роста цен на энергию. Это сыграет на руку турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии выборов в 2023 году.

Турция рассчитывает получить скидку на платежи 2023 года и часть платежей 2022 года «задним числом». Если скидку не согласуют, Анкара попросит отсрочку на оплату газа до 2024 года, добавили источники.

Турция частично оплатила рублями предыдущие поставки газа из России. Обе страны намерены активно развивать расчеты в национальных валютах.

Анкара и Москва также договорились о создании газового хаба на турецкой территории. Президент Эрдоган объявил Турцию новым центром поставок природного газа, откуда он может идти как в Азию, так и в Европу.

Москва, Наталья Рязанова

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