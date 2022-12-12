Bank of America предсказал шаткость нефтяного рынка в 2023 году

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Bank of America сделали пессимистический прогноз о состоянии нефтяного рынка на 2023 год. Котировки весь год будут колебаться от самого малозначительного изменения ситуации в мире.

К концу 2022 года стоимость нефти марки Brent вернулась от рекордных 120 долларов за баррель к 76-77 долларам. При этом, спрос на нефть перестал расти скачками и замедлился. В 2022 году он составил около 1,9 млн барр в день, а в 2023-м опустится до 1,55 млн. Рецессия мировой экономики и сохранившиеся со времен пандемии проблемы также негативно скажутся на росте спроса на топливо, пишет РБК со ссылкой на отчет.

Любой крупный игрок на рынке сможет повлиять на стоимость нефти, поскольку равновесие окажется в зависимости от множества разных факторов. При этом, Россия, Китай, США и ОПЕК окажутся стеснены в действиях. Нефть в 2023 году будет торговаться в среднем по 100 долларов за баррель.

В Китае спрогнозировали трудности для Европы вследствие ценового потолка на российскую нефть. Европейским странам придется искать новых поставщиков нефти и платить больше за сжиженный газ из США. Верхний лимит цен на нефть из России согласован на уровне 60 долларов за баррель.

Москва, Наталья Рязанова

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