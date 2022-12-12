В России в 2023 году могут вернуться в оборот пятирублевки

В следующем году в России могут вернуться в оборот банкноты номиналом пять и десять рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Контракт 2022 года с Центробанков РФ уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год. Глава «Гознака» уточнил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», – сказал Трачук в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что пятирублевку печатали лишь раз в 1997 году. В связи с этим возникли сложности с возобновлением ее выпуска. Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие.

Кроме того, к 2025 году Банк России намерен модернизировать все банкноты образца 1997 года. Обновленные тысячные и пятитысячные банкноты выпустят в 2023 году, пятисотрублевую – в 2024-м, десяти- и пятидесятирублевки – в 2025-м.

Москва, Зоя Осколкова

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