В Японии обвинили санкции ЕС в хаосе на нефтяном рынке

Европейский запрет на импорт российской нефти по морю на фоне решения ОПЕК+ привел к хаосу на нефтяном рынке. Торги стали зависеть не от равновесия спроса и предложения, а от геополитических рисков, считает обозреватель Ямасита Синъити.

Россия готова ответить на введение ценового потолка серьезными мерами, вплоть до запрета на импорт нефти в ЕС. Объем нефти на мировом рынке снизится, что с учетом отказа ОПЕК+ увеличить добычу может привести к проблемам. Поскольку у большинства нефтедобывающих стран вне ОПЕК просто нет возможности добывать и продавать больше топлива.

И в этих условиях Европе придется искать новых поставщиков энергоносителей.

Европа пролагается на США. Стоимость американского экспорта в пять стран ЕС, включая Францию, Германию и Нидерланды, в январе-сентябре выросла в 1,4 раза в годовом выражении. Но обозреватель отметил, что аналитики сомневаются, сумеют ли сланцевые месторождения в Штатах обеспечить нужный объем экспорта.

На этих сомнениях влияние стран ОПЕК вновь растет. И уже ситуация в этих странах, а не рыночные принципы, начинает определять цены на мировом рынке. Установившийся до этого порядок на нефтяном рынке быстро обращается в хаос, при котором невозможно доверять прогнозам.

«В труднопредсказуемой хаотичной ситуации прогноз Уолл-стрит по рынку на следующий год также выглядит неубедительно», – написал Синъити для Nihon Keizai.

Аналитики Bank of America сделали пессимистический прогноз о состоянии нефтяного рынка на 2023 год. По их мнению, котировки весь год будут колебаться от самого малозначительного изменения ситуации в мире.

Токио, Наталья Рязанова

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