В Кремле пообещали ответ на потолок цен на нефть в ближайшие дни

Ответные меры на ценовой потолок на российскую нефть будут обнародованы в ближайшие дни, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», – сказал он журналистам.

Ранее стало известно о трех вариантах возможных ответных мер на установление верхнего лимита цен на нефть из России. Запал согласовал ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель и вступил в силу 5 декабря. Москва предупредила, что не станет продавать топливо государствам, поддержавшим ценовой лимит.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила ожидаемый эффект от введенного потолка цен на российскую нефть. То есть нефть из России как важного поставщика сырья поступает на рынок, но доходы Москвы от сделок ограничены, заявила она в эфире телеканала CBS.

Йеллен назвала принятую меру проявлением новой политики в отношении России.

Москва, Наталья Рязанова

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