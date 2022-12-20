ФРГ и Польша передумали отказываться от российской нефти

Польша и Германия передали компании «Транснефть» заявки на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на 2023 год. Ранее и Берлин, и Варшава заявили об отказе от российского топлива.

«К нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: «На следующий год три миллиона тонн дайте нам». И на декабрь – 360 тыс. тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку», – рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что обе страны ранее публично отказались с 1 января 2023 года покупать нефть у России.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва признала, что Варшава пока не решила, следовать ли обещанию отказаться от российской нефти.

Аналитики спрогнозировали, что Европа вернется и к поставкам российского трубопроводного газа. Топливо из России обходилось европейским странам дешевле всего, и оно пригодится на фоне кризиса, если Европа хочет сохранить конкурентноспособную промышленность.

Москва, Наталья Рязанова

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