Россия лишилась четверти экспорта газа в 2022 году – Новак

Снижение объемов экспорта газа по итогам года составит около 25%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Газодобыча снизится на 12% в целом за 2022 год, добавил он.

Новак отметил, что падение вынужденное.

«Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», – сказал он в интервью ТАСС.

Ситуация со сжиженным газом обратная: по итогам года объемы производства и экспорта покажут рост на 8,7% и более.

Ранее Александр Новак спрогнозировал снижение добычи газа на 18-20% по итогам 2022 года, до 671 млрд кубометров.

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года сократился на 44,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Компания поставила 95,2 млрд кубометров газа, т.е. на 76,3 млрд кубов меньше в годовом выражении.

Москва, Наталья Рязанова

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