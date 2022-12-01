«Газпром» с начала года снизил экспорт в дальнее зарубежье на 44,5%

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев 2022 года сократился на 44,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 95,2 миллиарда кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании. Падение поставок составило 76,3 млрд кубометров. «Газпром» экспортирует газ согласно подтвержденным заявкам, заявила компания.

Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на российском рынке за этот период снизился на 5,7%, или на 12,8 млрд кубометров. «Вместе с тем 28 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября – 1486,7 миллиона кубометров», – сообщил газовый концерн.

В то же время растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC. «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», – отметил «Газпром».

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Компания также сообщила, что идет отбор газа из ПХГ Украины. На 29 ноября объем газа в хранилищах на 14% (на 2,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 0,7 млрд куб. м газа, что составляет 12,9% от объема, закачанного в летний период.

Москва, Наталья Петрова

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