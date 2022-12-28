В Швеции предупредили о подорожании нефти после ответа России на санкции

Аналитик шведского банка Handelsbanken предупредил о росте цен на нефть после введения Россией ответных мер на нефтяные санкции. Озабоченность вызывают планы России сократить добычу и поиски новых поставщиков для Европы, передает телеканал SVT.

«Россия является очень важным игроком на мировом нефтяном рынке. Сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены», – сказал банковский аналитик сырьевого рынка Кристиан Копфер.

Европейским странам придется искать новых поставщиков. Это повлияет на структуру рынка и, опять же, на цены. Кроме того, инвестиции в нефтедобычу сокращаются, а спрос на топливо только растет, что также повлияет на ценообразование.

США и ЕС согласовали верхний лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Утвержденное ЕС ранее эмбарго на поставляемую морем нефть из России начало действовать с 5 декабря.

Москва ввела ответные меры указом президента РФ от 27 декабря. В их числе запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, если к этим поставкам прямо или косвенно применяется механизм фиксации цены.

Экспортные поставки российской нефти в декабре снизились на 11% в сравнении с прошлым месяцем. Объемы экспорта составляют около 560 тыс. тонн в сутки.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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