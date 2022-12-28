Орешкин: главная волна мировой инфляции прошла

Основная волна инфляции, прокатившаяся по миру, уже прошла, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он спрогнозировал стабилизацию роста цен.

Резкий рост цен был вызван интенсивной работой денежных печатных станков в США и Евросоюзе. Это привело к росту инфляции в самих Штатах и ударило почти по всему миру.

«Основная волна мировой инфляции позади. Она была следствием ошибок экономических властей, в первую очередь США и Европейского союза – резкий рост денежной массы. Это запустило инфляционную динамику не только в самих США, но и по всему миру. Та же денежная масса в США в этом году уже снижается в номинальном возражении. Это означает, что импульс инфляционный сходит на нет и ценовая динамика будет стабилизироваться», – сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

Financial Times также сообщила, что пик инфляции прошел. Благодаря снижению спроса на сырье, стабилизации новых цепочек снабжения ситуация в мире будет стабилизироваться. В то же время продуктовая инфляция в Великобритании разогналась до рекордной с 1977 года скорости. В ноябре годовая инфляция достигла 16,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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