Россия выйдет на рекордный профицит во внешней торговле по итогам года

Рекордный товарооборот с Китаем и высокие объемы экспорта приведут к рекордному профициту во внешней торговле России по итогам 2022 года, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Экспорт нефти и газа в декабре существенно снизился в связи с введением новых ограничений в отношении России. Но даже с учетом этого положительное сальдо покажет рекордное значение.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», – сказал Давыдов в интервью РИА Новости.

Товарооборот России с рядом стран значительно вырос, а с Китаем достиг рекордного объема. «С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот – рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном – на 20%», – перечислил чиновник.

Давыдов отметил, что торговля с Китаем сейчас ограничена только пропускной способностью Транссиба.

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев текущего года вырос на 32%, до рекордных 172,406 млрд долларов. Объемы торговли между двумя странами растут не первый год: в 2021 году товарооборот увеличился на 35,8% и установил исторический максимум в 146,887 млрд долларов. Почти половину сделок РФ и КНР проводят в национальных валютах.

Индия в ноябре заявила о планах удвоить объемы торговли с Россией. При этом, для расчетов в части сделок будет использована индийская рупия. Россия в октябре обогнала Саудовскую Аравию, Ирак и стала лидером по поставкам нефти в Индию. Объем отгруженного топлива составил 946 тыс. баррелей, т.е. 22% всего объема купленной Индией нефти.

Москва, Наталья Рязанова

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