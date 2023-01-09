Володин: 75% иностранного бизнеса остались в России

Иностранные компании довольны деловым климатом в России. Джае в условиях ужесточения санкций 75,9% иностранного бизнеса остались на российском рынке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», – написал политик в своем телеграм-канале.

Российские компании активно занимают места, освободившиеся после ухода иностранцев. Так, отечественное производство одежды показало рост в 42%, производство лекарств – в 15%. Но важен не только рост промышленности, но и вложение новой прибыли в развитие России.

Так, в 2022 году в России законодательно запретили выдачу лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития. Многое предстоит ещё сделать. Это приоритет Государственной Думы», – отметил Володин.

В Москве количество созданных в 2022 году компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных. «АвтоВАЗ» в ноябре установил годовой рекорд по продажам автомобилей и нацелился занять 50% российского рынка в 2023 году. В планах – выпустить 400 тыс. автомобилей за год.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»