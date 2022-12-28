Впервые за пять лет количество созданных в Москве компаний превысило число ликвидированных

Количество созданных в текущем году в столице компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Впервые за последние пять лет число созданных в столице компаний превысило количество ликвидированных – на 16%. Такая динамика связана в том числе с поддержкой, которую город оказывает бизнесу: предоставляет административные и налоговые льготы, выделяет кредиты на выгодных условиях и тем самым мотивирует запускать новые проекты и производства. Всего в Москве на 1 декабря 2022 года, по данным единого госреестра юридических лиц, действовало почти 568 тысяч организаций», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в январе-ноябре 2022 года число зарегистрированных в столице новых юридических лиц увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом 2021-го и превысило 81 тысячу, а количество ликвидированных сократилось на треть – до 70 тысяч.

Как отметили в пресс-службе, благодаря активной работе налоговиков с недобросовестными организациями на протяжении последних нескольких лет на рынке сокращается число фирм-однодневок, брошенных и прекративших фактическую деятельность компаний. В результате снижается количество юридических лиц, ликвидированных по решению регистрирующего органа. Это способ закрытия является самым распространенным в России: на него приходится свыше 80% случаев.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего зарегистрированных в столице юридических лиц работает в сфере торговли – около 30% от общего числа организаций. Каждая пятая компания занимается строительством и операциями с недвижимостью. Замыкает тройку лидеров профессиональная, научная и техническая деятельность, на долю которой приходится 13%.

С начала года наиболее значительное увеличение числа компаний – почти на 6% – произошло в сфере строительства и операций с недвижимостью. Это связано с восстановлением отрасли после пандемии и высокими объемами сдачи жилья. В сфере информационных технологий прирост организаций за 11 месяцев составил более 3%, в транспортировке и хранении – свыше 2%.

Москва, Андрей Дорофеев

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