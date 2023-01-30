В Монголии заявили об ущербе от антироссийских санкций

Монголия несет убытки от санкций, введенных против России. Об этом заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. По его словам, конфликт РФ и Украины влияет на всю мировую экономику.

«Несмотря на то, что Монголия – демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России», – сказал глава монгольского кабмина в интервью газете Financial Times.

Хотя вины Монголии нет, она пострадала от ограничений. В частности, авиакомпании, которые раньше выполняли рейсы из Европы в Азию через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал «навигационные сборы». Ситуация изменилась, когда Москва ввела ответные меры на запрет полетов над ЕС.

«Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны», – считает Оюун-Эрдэнэ. Из-за конфликта на Украине и введенных ограничений сложности возникли и в других государствах, в особенности малых, которые не имеют выхода к морю, включая Монголию.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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