Пятая часть замороженных российских активов принадлежит розничным инвесторам

За рубежом в настоящее время заблокированы иностранные бумаги, принадлежащие россиянам, на сумму 5,7 трлн рублей. При этом пятая часть из них принадлежит розничным инвесторам. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

«У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% – это активы, которые принадлежат розничным инвесторам», – сказала она на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы».

ЦБ начал ограничивать сделки с иностранными ценными бумагами с 1 октября 2022 года. С 2023 года, согласно предписанию регулятора, российские брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов из недружественных стран.

По словам Шишлянниковой, блокировка активов продолжит оказывать негативное влияние в 2023 году и в последующие годы. «В ответ, чтобы сбалансировать соответствующие действия иностранных регуляторов, также ввели ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в российской юрисдикции – в начале предписанием Банка России, затем – указом президента. Это позволило создать некий баланс по заблокированным активам, что позволяет нам рассчитывать на переговорную позицию в данном вопросе», – отметила представитель ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»