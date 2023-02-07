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Вторник, 7 февраля 2023, 09:43 мск

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Евросоюз исключил из потолка цен две категории нефтепродуктов

Евросоюз сделал два исключения из ценового лимита на нефтепродукты из России. В частности, потолок стоимости не касается смесей и топлива, произведенного за рубежом из российского сырья. Об этом говорится в пояснениях Еврокомиссии.

Как следует из документа, лимит цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения, приводящего к появлению товара с другим таможенным кодом. Отмечается, что такие нефтепродукты могут продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры могут беспрепятственно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.

Кроме того, эмбарго на поставки из России и ценовой потолок для третьих стран не касается нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом.

5 февраля вступило в силу решение о предельных ценах на российские нефтепродукты, принятое советом ЕС. Согласно решению Брюсселя, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель для продукции, которая продается выше уровня стоимости нефти (авиакеросин, бензин и дизтопливо), и $45 за баррель за нефтепродукты, которые продаются с дисконтом. Аналогичный потолок цен установили США, Австралия и страны «Большой семерки».

По данным Международного энергетического агентства, российские нефтепродукты обеспечивали около 40% импорта Евросоюза. Перед вступлением в силу эмбарго компании ЕС нарастили закупки, стремясь пополнить запасы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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